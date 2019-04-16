تدخل في صراع مع سليم الأنصاري.. أماني كمال تكشف تفاصيل دورها في "كلبش3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تواصل الفنانة أماني كمال تصوير دورها في مسلسل " كلبش 3"، إلي جانب النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.

وقالت "أماني" في تصريحات خاصة:" إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل، حيث انتهت من تصوير ما يزيد عن 70 % من مشاهدها".

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وكشفت "أماني" عن دورها حيث تجسد دور فتاة تدعى "هايدي" وهي مديرة مكتب " أكرم صفوان" الذي يقوم بدوره الفنان هشام سليم".

كما وأوضحت أنها ستدخل في صراعات ضد سليم الأنصاري، مشيرة، أن ظهورها سيكون بداية من الحلقة الثالثة.

مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أماني كمال، غنوة محمود، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجى، إخراج بيتر ميمى.