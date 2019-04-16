إليسا حزينة بعد حذف أغانيها من "أنغامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن حزنها، بعد حذف جميع أغانيها من تطبيق أنغامي، وضمها لتطبيق شركة ديزر العالمية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وكتبت إليسا في تغريدة لها: "كما لاحظ معظمكم، لم تعد أغانيي موجودة على أنغامي بعد الآن أنا حزينة على هذا ولكن هذا قرار شركة روتانا، وأنا أحترمه.. أغنيتي على Deezer الآن".
يذكر أن شركة روتانا قامت مؤخرًا بحذف جميع أغاني مطربيها من تطبيق أنغامي ونقله على تطبيق ديزر العالمي.
يشار أن إليسا تنتظر طرح كليب أغنيتها الجديدة "كرهنى" غدًا الأربعاء.
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