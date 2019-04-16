الفنان محمد علي يعلن شرائه سيارة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

اشترى الفنان محمد على سيارة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الشهير في نادى برشلونة الإسبانى.

ونشر "محمد"على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة لسيارة نجم كرة القدم العالمية مع صاحب معرض السيارات وكتب: "الحمد لله والفضل لله إيمانا بأن ربنا بيكرم اللى نيته خير للناس وبيحبهم .. موقف كوميدي حصل معايا أنا أصلاً لما ربنا كرمني أنا مدمن عربيّات زى ناس كتير حبيت أغير البورش مع إنها عربية رائعة ...لكن أنا مش بعرف ليه بحب نوع الفيرارى ..مع إن كان زمان أخرى أشوفهم صور والعب بيهم جيم ...ولكن ده كرم ربنا".

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وأضاف محمد على " شوفت في معرض عربيه فيراري Ferrari California T عجبتني جداً ..وقررت أبيع العربية البورش عند صاحب أحد المعارض في مدينة برشلونة الإسبانية ...لاقيت صاحب المعرض بيقولى ديه عربية النجم الشهير ميسى لاعب كرة القدم في نادي برشلونة وهو أحد عملائي وعايز يبعها.... قولت له شرف ليا أركب عربية لاعب عالمي واشتريتها".

وأشار محمد علي إلى طلب من صاحب المعرض " قولته عايز أضيف عليها حاجات روحت لواحد وطلبت منه إن العربية تأخذ روح الفراعنة عشان تبان إن دي عربية الفرعون المصري في برشلونة.. بعتز بحضارتي وبفتخر".

يذكر أن محمد على، شارك في موسم رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف والذي حقق نجاحا كبيرا.