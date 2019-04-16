بدعاء وصور.. خالد سليم يحيي ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احيا الفنان خالد سليم ذكرى ميلاد والده، اليوم الموافق 16 أبريل.

ونشر سليم، صورًا لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "اليوم ١٦ أبريل ذكرى ميلاد والدي ، أسألكم الفاتحة ، أللهم اغفر لوالدى وارحمه وعافِهِ و اعفُ عنه وأكرم نزله ، ووسع مُدخله وأغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقّهِ من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر،أللهم آمين".

وكان والد الفنان خالد سليم توفى 12 مارس 2017.

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