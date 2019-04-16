شاهد: نجوى كرم توضح حقيقة تقاضيها 40 ألف دينار كويتي لإحياء حفل الدكتورة خلود

خرجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن صمتها، وردت على التصريحات الأخيرة للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، بشأن تقاضيها مبلغ كبير يتخطى 40 ألف دينار كويتي لإحياء حفل رأس السنة والإعلان عن جنس توأمها.

وقالت كرم في تصريحات تليفزيونية: ”أنا ما راح أرد.. أنا بقول إننا انبسطنا في هيدي السهرة“، متابعة: ”مازلت عند كلامي أنا ما بتراجع عن مواقفي.. كانت لذيذة مع الموجودين لا أكتر ولا أقل”.

يذكر أن الدكتورة خلود قد ظهرت مع الإعلامي صالح الراشد، واستنكرت الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجرد أنها أحيت حفل رأس السنة الذي نظمته الأولى للإعلان عن مفاجأة حملها بتوأمين.

وأضافت أن “كرم” فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب.. وأجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي”.