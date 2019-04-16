شاهد: نادية لطفي تصدم المرددين لشائعة وفاتها على الهواء مباشرة

انتقدت الفنانة نادية لطفي، المرددين لشائعة وفاتها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة جدا. وقالت “لطفي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إنها تتمتع بصحة جيد؛ وموجودة حاليا بمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

وأضافت: “قالوا عليّا إني اتكّلت.. والعمر ده بتاع ربنا وسره عند اللي خلقنا، ويجب على الإنسان ألا ينتبه للشائعات ولا يخلى أي حاجة تهزه”.

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