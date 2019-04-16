بالصور.. روجينا في عيد ميلادها: أهم يوم في حياتي

نشرت الفنانة روجينا، مجموعة صور جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "روجينا" على الصور قائلة:" صباح الحب صباح السعاده صباح التسامح صباح الرضا صباح التفاؤل والطاقه الايجابيه.. ١٦ابريل عيد ميلادى اهم يوم فى حياتى لانه اول يوم فى رحله العمر..كل سنه وكل الناس اللى بحبهم وبيحبونى بخير وسعاده ودايما جنبي ". الايجابيه.. ١٦ابريل عيد ميلادى اهم يوم فى حياتى لانه اول يوم فى رحله العمر..كل سنه وكل الناس اللى بحبهم وبيحبونى بخير وسعاده ودايما جنبي ". ويذكر ان أخر أعمال الفنانة روجينا, مسلسل "كلبش 2", وشاركها العمل كل من" أمير كرارة, هيثم أحمد زكي, هالة فاخر, أحمد صلاح حسني, محمود البزاوي، اخراج: بيتر ميمي, وتأليف: باهر دويدار. Advertisements

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