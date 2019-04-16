شاهد.. نادية الجندي تسترجع ذكرياتها مع علي بدرخان في كواليس فيلم الرغبة

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها بصورة قديمة ظهرت فيها برفقة المخرج الكبير علي بدرخان من كواليس تصوير فيلم "الرغبة"، وذلك علي حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت نادية علي الصورة قائلة: "من كواليس فيلم الرغبة.. المخرج الكبير والجميل علي بدرخان اللي سعدت كثيراً بالعمل معاه وقدمنا فيلم من أجمل أفلامي وأجمل أفلام السينما وقدمني للجمهور بشكل جديد في دور من أصعب الأدوار وحصلت من خلاله علي ٥ جوائز ومن الأفلام اللي بعتز بيها وعملت دور صعب أرهقني جداً وحاز علي إعجاب



وتابعت: "ومعانا المنتج محمد السبكي اللي قدمت من خلال شركتهم فيلمين مهمين ليا بعتز بيهم الرغبة وامرأة هزت عرش مصر حققوا نجاح كبير ومن المنتجين المهمين اللي اشتغلت معاهم شركة السبكي للإنتاج السينمائي".

جدير بالذكر أن فيلم "الرغبة"، تم عرضه عام 2002، وشارك نادية الجندي البطولة كل من: إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، عادل الفار، تأليف رفيق الصبان، وإخراج علي بدرخان. معاه وقدمنا فيلم من أجمل أفلامي وأجمل أفلام السينما وقدمني للجمهور بشكل جديد في دور من أصعب الأدوار وحصلت من خلاله علي ٥ جوائز ومن الأفلام اللي بعتز بيها وعملت دور صعب أرهقني جداً وحاز علي إعجابالنقاد والجمهور".وتابعت: "ومعانا المنتج محمد السبكي اللي قدمت من خلال شركتهم فيلمين مهمين ليا بعتز بيهم الرغبة وامرأة هزت عرش مصر حققوا نجاح كبير ومن المنتجين المهمين اللي اشتغلت معاهم شركة السبكي للإنتاج السينمائي".جدير بالذكر أن فيلم "الرغبة"، تم عرضه عام 2002، وشارك نادية الجندي البطولة كل من: إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، عادل الفار، تأليف رفيق الصبان، وإخراج علي بدرخان.

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