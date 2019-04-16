بالصور.. أحمد عواد يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

استضافت ساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الاثنين، حفلًا فنيًّا للمطرب أحمد عواد والذى يعد أول حفلات الربيع للفرقة على مسرح قاعة النهر.
وعلى مدار ساعتين أمتع فيها الفنان أحمد عواد وفرقته المكونةمن المبدعين والمبدعات من الشباب والعازفين المهرة الجمهور بالعديد من المقطوعات الموسيقية التراثية المميزة وأجمل الأغانى التراثية بأسلوب جديد وطابع خاص منها "قضية عم
ثم استكمل الفنان أحمد عواد وفرقته الأغانى فى الجزء الثانى من الحفل مع باقة مميزة من أجمل الأغانى منها "زى ما هى حبها وشو حلو ويا مسافر وحدك وجبل الحلال وآه يالالى".
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