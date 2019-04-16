شاهد.. أحمد الشامي يوجه رسالة لـ أحمد فهمي بشأن كلبه

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له ظهر خلالها بجانب كلبه، بعدما نشر صديقه الفنان أحمد الشامي صورة له بجانب كلبه أيضًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "الشامي" على الصورة مازحًا :" صباح الفل...وأحلى من كلبك ".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الشامي، فيلم " اللعبة
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