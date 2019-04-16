شاهد.. أحمد فهمي يودع جمهوره على الانستجرام بـ باي باي

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "فهمي" على الصورة قائلاً:" آخر اسبوعين ليا على السوشيال ميديا...باى باى ". السوشيال ميديا...باى باى ". ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، فيلم "الكويسيين"، ويشاركه العمل كل من " بيومي فؤاد، شيرين رضا، حسين فهمي، أحمد فتحي، أسماء أبو اليزيد ". الفيلم من اخراج: أحمد الجندي, وتأليف: أيمن وتار.

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