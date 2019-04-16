الجمعة.. فرقة 500 ب تعرض "المخطوطة" على الهوسابير

تستعد فرقة " 500 ب" لتقديم عرض الرعب المسرحي "المخطوطة"، علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.



يشار إلى أن "المخطوطة"، مأخوذة عن رواية للكاتب حسن الجندي، بعنوان "مخطوطة ابن اسحاق"، وهي تدور

في إطار مرعب تتناول عالم الجن والأموات.

وتتناول قصة شاب يُدعى يوسف الذي يعثر على كتب تراثية ومخطوطات أثرية خلال البحث والتنقيب يتعرف من تلك المخطوطات على أحداث غريبة وقعت لرجل يسمى

ابن إسحاق البغدادي أثناء رحلته إلى مصر، حيث مر على قرية كل أهلها موتى وعرف بالمخطوطة سر موتهم وطريقة استدعاء مارد من الجان، ومن خلال بحثة حول الأمر تتوالي المفاجآت.

يذكر أن العرض من إخراج أحمد زكي، ديكور العرض المسرحي عمرو عيسى، موسيقى عبدالرحمن منير، تصميم بوستر محمد أبو المعاطي، مخرج منفذ عمر الشاعر.

