"فارس بني شقيان".. أغنية جديدة لـ محمد محسن بتوقيع مديح محسن

يستعد الفنان محمد محسن لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "فارس بني شقيان" من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى. نظمى. وقال ملحن الأغنية مديح محسن لـ" الوفد" إن الأغنية ستكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل. يذكر أن محمد محسن شارك الفنانة مي كساب في دويتو غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة"، من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد عمار.

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