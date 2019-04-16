حكيم يشعل الإسكندرية في ليلة استثنائية بالأكاديمية البحرية

"بنحبك ياعالمي" جملة رددها الآلاف من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت محور هتاف كل طلاب الأكاديمية في حفل حكيم الذي أقيم بمقر الأكاديمية بالإسكندرية، بحضور كل طلاب الأكاديمية في حفلة غير مسبوق تم

تنفيذها بشكل عالمي من قبل المخرج، محمد الألفي.

حكيم قدم ما يزيد عن 15 أغنية قي الحفل، ولم يتوقف على الإطلاق هتافات الجمهور خلال الحفل، كما لم يستطع

حكيم الخروج من الحفل، بسبب تكدس الطلاب لالتقاط الصور التذكارية مع العالمي، وقام حكيم بتنفيذ طلبهم بسبب حالة الحب التي وجدها عندهم اتجاهه، خاصة أن حكيم تم اختياره من قبل استفتاء ،شارك فيه كل طلاب الأكاديمية والتصويت جاء لصالح حكيم على أنه الأكثر شعبية بين كل المطربين.

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