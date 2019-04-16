حكيم يشعل الإسكندرية في ليلة استثنائية بالأكاديمية البحرية

"بنحبك ياعالمي" جملة رددها الآلاف من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت محور هتاف كل طلاب الأكاديمية في حفل حكيم الذي أقيم بمقر الأكاديمية بالإسكندرية، بحضور كل طلاب الأكاديمية في حفلة غير مسبوق تمتنفيذها بشكل عالمي من قبل المخرج، محمد الألفي.
حكيم قدم ما يزيد عن 15 أغنية قي الحفل، ولم يتوقف على الإطلاق هتافات الجمهور خلال الحفل، كما لم يستطع
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