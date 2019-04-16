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أكدت إليسا في مقابلة لها مع برنامج "أم بي سي تراندينغ" أنها فخورة بالجائزة التي حصلت عليها كأفضل شخصية مؤثرة عبر "السوشيال ميديا".
وقالت إليسا إنها من الفنانين القلائل الين يعبّرون عن مواقفهم وآرائهم الاجتماعية والإنسانية والسياسية، التي تُحدث ثورة في بعض الأحيان، مؤكدة أنّ "تويتر" هو منبر للتعبير عن إرائها ومواقفها، وكل ما تريد أن تقوله.
إليسا تحدّثت عن الصورة الجريئة التي نشرتها أخيرًا من كليب "كرهني"، التي جعلت البعض يقارنها ببداياتها في كليب "بدي دوب"، لوجود الشرشف كعنصر مشترك بينهما، أوضحت "إليسا" هو ليس شرشفًا، أنا كنت ارتدي ملابس وأغطي نفسي بشرشف".
إليسا رفضت التعليق على مشهد السرير في الصورة نفسها، وقالت: "أنا أمثل فيلمًا قصيرًا في كليب، ويهمني أن أُطلّ بأفضل صورة. في كل الأحوال من يريد الانتقاد لن يتردد. هم شاهدوا صورة ولم يشاهدوا المشهد، وعندما يفعلون ذلك فلن ينتقدوا".
كما أشارت إليسا إلى أنها عادت من خلال كليب "كرهني" إلى أجواء كليباتها القديمة، التي كانت تتضمن دراما ورومانسية، لأنّ الناس اشتاقوا إليها، موضحة أنها أخبرت المخرجة أنجي الجمال، أنها تشعر وكأنها المرة الأولى التي تقدم فيها "كليب"، بعد مجموعة كليباتها الأخيرة.
كذلك أوضحت إليسا أنّ كليب "كرهني" سوف يُطرح اليوم أو غدًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كما أنها نشرت صورة جديدة من كواليس تصويره.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلق على الصورة الجريئة في "كرهني": أؤدي دوراً في فيلم قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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