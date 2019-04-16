يواصل المطرب أحمد سعد تحضيره لألبومه الجديد، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطعًا من أول أغاني الألبوم التي تحمل اسم «ناس مراعتش الأصول».
وتقول كلمات الأغنية «ناس مراعتش الأصول... كدابين مطمرش فيهم... خدوني سكة للوصول... يلا عادي الله يجازيهم»، واعتبر الكثير من متابعيه ذلك رسالة غير مباشرة لطليقته الفنانة سمية الخشاب.
وكان الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بشكل مفاجئ بعد زواج دام لمدة عام ونصف، وهو الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من الجدل بين محبيهما.
شاهدي الفيديو :
https://www.facebook.com/watch/?v=822242094801416
كانت هذه تفاصيل خبر أول أغنية لأحمد سعد بعد طلاقه فهل يقصد سمية الخشاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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