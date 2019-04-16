أول أغنية لأحمد سعد بعد طلاقه فهل يقصد سمية الخشاب؟

يواصل المطرب أحمد سعد تحضيره لألبومه الجديد، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطعًا من أول أغاني الألبوم التي تحمل اسم «ناس مراعتش الأصول».

وتقول كلمات الأغنية «ناس مراعتش الأصول... كدابين مطمرش فيهم... خدوني سكة للوصول... يلا عادي الله يجازيهم»، واعتبر الكثير من متابعيه ذلك رسالة غير مباشرة لطليقته الفنانة سمية الخشاب.

وكان الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بشكل مفاجئ بعد زواج دام لمدة عام ونصف، وهو الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من الجدل بين محبيهما.



شاهدي الفيديو :

https://www.facebook.com/watch/?v=822242094801416