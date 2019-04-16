ماذا قالت سميحة أيوب على خبر زواجها عرفيًا من مدير أعمالها؟

قالت الفنانة سميحة أيوب إنها لا تهتم بما ينشره مدير أعمالها المخرج أحمد النحاس على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن ذلك محاولة منه للشوشرة على الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموالها.
وأضافت سميحة، أنها تثق في القضاء، وأن حكم حبسه هو خير دليل، مؤكدة أنها لا تهتم بكل ما ينشره وتعليقها الوحيد هو أن القضاء سيأخذ مجراه في ذلك.
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وكشفت سميحة أنها تزوجت أحمد النحاس بشكل صوري، لأسباب خاصة بها، ولكن لم يكن الزواج مكتملاً كما يظن البعض.
وقالت سميحة أيوب إن هناك حكماً قضائياً بمعاقبة «أحمد النحاس» مدير أعمالها، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة لدى بنك شهير في الزمالك.
مؤكدة أنه نجح في تزوير توقيعها البنكي، واستولى على هذا المبلغ، كما أنه حصل على قرض شخصي بضمان أموالها الموجودة بالبنك.
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