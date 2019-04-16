أنغام لمنتقدي زواجها: "إنتم مالكم وإللي يزعل يتفلق"

ردت المطربة أنغام على منتقدي زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، في لهجة شديدة. وأضافت أنغام، في برنامج «Carpool Karaoke بالعربي»، عبر تلفزيون دبي: «لو تعرفوا يعني إيه الحب ولو تعرفوا يعني إيه بتحبوا الحياة مش هاتتكلموا كده... الحياة شيء آخر غير إللي همه يعيشونه». وتابعت قائلة: «بعدين كل واحد حر بصراحة يعني أنتم مالكم، أنتوا تعبانين في حاجة يعني حد خد منكم حاجة...إللي يزعل يتفلق». Advertisements وعن الانتقادات التي توجه لها بشكل عام، قالت أنغام: «أنا لم أنتبه لما يقال ولا الشتيمة، عارفه إني بتشتم وانتقاد وكل حاجة ولا يفرق معايا حاجة لكن دي حياتي أنا».

شاهدي الفيديو : https://www.facebook.com/watch/?v=360087911277146

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