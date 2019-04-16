داليا البحيري: وضعت ثقتي في شخص تسبب في سجني

كشفت الفنانة داليا البحيري أنها تعرضت لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث اتهمت بالتهرب الضريبي، وصدر حكم ضدها بالسجن دون أن تعلم.

وأضافت داليا أنها وضعت ثقتها في أحد الأشخاص الذي يعمل محاسبًا قانونيًا، حيث أسندت له مهمة التعامل مع الضرائب وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها، إلا أنه لم يفعل ذلك.

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وأوضحت داليا أنها فوجئت باتهامها بالتهرب الضريبي، رغم حرصها الشديد على تسديد كافة مستحقات الحكومة، لتعرف أن المحاسب القانوني الخاص بها هو من ورطها في هذه الأزمة.

وكشفت داليا أنها أنهت كل هذه الأمور بعدما تقدمت بطلب تصالح مع الضرائب ودفع الأموال المستحقة.