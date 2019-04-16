سميرة سعيد تكشف عن الملصق الدعائي لـ"مدلع"

كشفت النجمة المغربية سميرة سعيد لجمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، عن الملصق الدعائي لأغنيتها الجديدة «مدلع»، والتي من المقرر أن تطرحها خلال الساعات الماضية عبر تطبيق أنغامي.

وظهرت سميرة سعيد في الملصق الدعائي وهي ترتدي ملابس شبابية للغاية، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها الذين أكدوا لها انتظارهم للأغنية بفارغ الصبر، كما أشادوا بإطلالة الديفا الشبابية المميزة التي دائمًا ما تسعى للظهور بها دائمًا في كافة أعمالها الغنائية.

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يشار إلى أن سميرة سعيد طرحت مع بداية العام الجاري أغنيتها الجديدة «اللي بينا» والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، رغم تقديمها منذ عدة سنوات، وهي من ألحان وتوزيع محسن تيزاف وكلمات هشام صادق.

وتستعد الديفا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الشهر الجاري بدولة المغرب في عدد من المدن منها مراكش والجديدة، ومن المقرر أن تعود خلال الفترة المقبلة للقاهرة لسماع عدد من الكلمات والألحان لتقديمها خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها لتقديم عدد من الأغاني المنفردة.