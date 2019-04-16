نجوى فؤاد: أنا من أشد المعجبين بمحمد رمضان ومهاجموه أعداء النجاح

أكدت الفنانة نجوى فؤاد في تصريحات صحافية أنها من أشد المعجبين بأغنية مافيا لمحمد رمضان، وأن مهاجميه مجرد أعداء نجاح وأن هذا ما عهدناه طوال الفترات الماضية في الوسط الفني، وأشارت إلى أن محمد رمضان موهبة تمثيلية مميزة وممثل مجتهد، ولكن مقارنته بأحمد زكي ظالمه، فكل منهما له طريقته في التمثيل والأداء.

وأوضحت أن أي شخص يرى أن ما يقدمه محمد رمضان ينتمي إلى الإسفاف والأعمال التي تسيء للذوق العام، فيجب عليهم أن يمتنعوا عن هذا، خاصة أن الفن أمر اختياري ولا يوجد أي شخص مجبر على سماع أو مشاهدة محمد رمضان في أعماله الفنية، مؤكدة أن هذا هو النجاح الذي يقوم على أساس الاختلاف بين مؤيد ومعارض.

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يشار إلى محمد رمضان يقوم حاليًا بالتحضير لمسلسله الجديد «زلزال» الذي ستعود من خلاله النجمة حلا شيحة للساحة الفنية مجددًا بعد غياب دام عدة أعوم، ويعقد رمضان حاليًا جلسات تحضيرية مع المؤلف عبدالرحيم كمال للاتفاق على كافة ملامح الشخصية التي سيقدمها خلال المسلسل.

وكانت الفنانة نجوى فؤاد تقدمت بشكوى لنقيب المهن التمثيلية من قبل حول عدم مشاركتها في الأعمال الفنية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما تقدمت به.