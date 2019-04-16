شاهد.. جويل ماردينيان تستعمل الشفرة لازالة الشعر عن جبينها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2019 03:03 مساءً - شاركت خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان متابعيها على على احد مواقع التواصل الاجتماعي طريقتها للحصول على جبين عريض.

وقالت جويل انها تستعمل الشفرة لحلاقة الشعر من جبينها ورسم حواجبها منذ اكثر من 23 سنة.

واوضحت جويل ماردينيان ان الكثير من المشاهير العالميين يقومون بنفس الشيء كـ كيم كاردشيان وكايلي جينر.

كما كشفت جويل طريقة رسم حواجبها بواسطة الشفرة مشيرة الى انها تفضل هذه الطريقة على الملقط او الخيط.