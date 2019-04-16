الصورة الأولى من داخل كاتدرائية Notre Dame بعد الحريق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2019 03:03 مساءً - بعد الحريق الكبير الذي اندلع في كاتدرائية Notre Dame – باريس، وبعد التمكن من إطفاء النيران، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى من داخل الكاتدرائية.

وقد ظهر في الصورة الصليب فوق مذبح الكاتدرائية في وسط الصورة كأنه معلق في الهواء وسط السواد والدخان المتصاعد جراء الحريق، ومع سقوط أشعة الشمس عليه، بدا الصليب وكأنه يشع نورا فيما يتصاعد الدخان من حوله، وكأن معجزة “إلهية” حمته من الحريق، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وكان جهاز الإطفاء في باريس قد أعلن، الثلاثاء، إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام كلياً بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وقال المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي: “تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع” مضيفا أن الحريق امتد “بسرعة كبيرة في السقف الخشبي” للصرح العالمي على مسافة “ألف متر مربع تقريبا”.

وأضاف بلوس في حديثه للصحافيين أمام الكاتدرائية في وسط باريس أن رجال الإطفاء ركزوا خلال الصباح على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار.