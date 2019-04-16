عندما تجاوزت فاستافيكتا بانديت في حب شاهيد كابور كل الحدود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قبل الزواج، ارتبط اسم النجم الهندي الوسيم شاهيد كابور بالعديد من النجمات في بوليوود، لكن القليل هم من يعرفون حكايته مع فاستافيكتا بانديت ابنة الممثل راج كومار، لدرجة أنه حرر بلاغا في مركز الشرطة للتخلص من مطاردتها له.

صعدت بانديت إلى العمل في السينما وبدأت في الأفلام عام 1996، ولكن بعد عقد من الكفاح الطويل، لم تحصل على أي نجاح وبقيت غريبة. كما أنا لم تستفد من نجومية الأب.

لكن من أجل البقاء في الأضواء، بدأت فاستافيكتا في محاولة التقرب من النجم الشاب الذي بدأ في الظهور بقوة وقتها شاهيد كابور، ولذلك أخذت في القيام بمثل بمطاردته حيث صدمت أصدقائها المقربين أيضا.

حتى عندما خرج شاهيد من منزله، كانت تقوم بالوقوف في طريقه واعتراضه، وتقول له إنها من أكبر المعجبين به. ولكن الحقيقة كانت شيئا آخر. كانت الحقيقة هي أنها بدأت في الوقوع بحب فعليًا، كان حبها لشاهيد قد اتخذ شكل العاطفة.

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وبلغ هذا الأمر ما بلغ، لدرجة أنه راقبت كل تحركاته. حتى أنها استأجرت شقة بالقرب من منزله، تجاهل هذا أولًا الواقع وحركاتها، لكن عندما بدأ الأمر يخرج عن السيطرة، اضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

كانت فاستفيكا بانديت تخبر الجميع انها زوجة شاهيد، في كثير من الأحيان تذهب إلى منزل الممثل، وتطرق الباب، الممثلة لم تكن مريضة أو ضحية للجنون، ولهذا السبب أذهل أصدقاؤه المقربون من هذه الأفعال.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان تفسير تصرفات بانديت على الأرجح بسبب طفولتها. في الواقع كان راج كومار والد محافظا تماما مع أطفاله. لم يسمح لها بالخروج من المنزل، ويقال إنه طالما كان على قيد الحياة، فلن يسمح لانته بالعمل في الفن.

شاهيد متزوج من ميرا راجبوت، حيث تقابلا للمرة الأولى من خلال أسرتيهما، وتزوج الاثنان زواجا تقليديا في يوم 7 يوليو 2015 وأنجبا طفلين حتى الآن، وهو مشغول بتصوير فيلمه “كبير سينغ”.