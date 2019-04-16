شيباني دانديكار تستعرض رشاقتها على Instagram.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لفت النجم الهندي فرحان أختار، الممثل ومخرج أفلام بوليوود، انتباه الجماهير بعد أن ترك تعليقًا على منشور جديد لصديقته الممثلة الجميلة شيباني داندكار على موقع Instagram.

ربما لم يعلن الثنائي الذي يتواعدان منذ فترة، عن علاقتهما رسميًا، لكنهما لم يخجلا أبدًا من التباهي بها على وسائل التواصل الاجتماعي وأمام الجمهور الذي ينتظر سماع خبر مؤكد عن زفافهما

شاركت شيباني صورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي Instagram تمتليء اثارة لها يوم السبت 13 أبريل، وردًا على المنشور، كتب فرحان “جميل” ونشر رمز تعبيري “القلب”، الصور جزء من مجلة Aspiring She، حيث تظهر شيباني على غلاف عددها الأخير، ارتدت شيباني مونيكيني بطبعة ثعبان، وسترة كبيرة الحجم بنية اللون.

Advertisements

عند الحديث عن علاقة فرحان أختار وشيباني دانديكار، فقد بدأ في التعارف منذ عام تقريبًا، كانت مشاركتهما الأولى خفية، ولا يزال الثنائي يواصلان “بوستات” التشفير الخفي مع أتباعهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقال أن الثنائي يخطط لحفل زفاف صيفي هذا العام، بعد تصريحات فرحان في برنامج الدردشة TapeCast التي تقديمه بهومي بندكار Bhumi Pednekar، في الموسم الثاني.

على جبهة العمل، سيظهر فرحان مع بريانكا شوبرا وزيرا وسيم في المخرجة شونالي بوس في الفيلم المنتظر The Sky is Pink.