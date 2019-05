كاتي بيري تخطف الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان «Coachella».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الامريكية الشهيرة كاتي بيري، أن تخطف أنظار محبيها وعشاقها بمشاركتها بفعاليات مهرجان ” Coachella ” المقام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، ظهرت مع الدي جي Zedd في تقديم أغنيتهما السينجل ” 365 ” و التي أطلقت في شهر فبراير الماضي و حقق الكليب الخاص بها نجاحا كبيرا فور إطلاقه.

النجمة العالمية كاتي بيري، ظهرت مرتديه “jumpsuit” ذو تصميم مثير حصد إعجاب الكثير من محبي و متابعي الأزياء والموضة من شتي انحاء العالم ، وقد حمل إمضاء دار أزياء “Area”.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتى بيرى، عن موهبة خفية لديها مثيرة للإعجاب، فى حلقة يوم الأحد 10 مارس من برنامج المسابقات “أمريكان أيدول American Idol”، التى تشارك فى لجنة تحكيمه، فقامت بالرقص على عزف وغناء أحد المتسابقين بطريقة “breakdancing”.

وكانت النجمة العالمية قد خطفت الأضواء، أثناء تقديم المتسابق جيك بوليتى، العامل بمحل أحذية، لأغنية This is How We Do It، فقامت كاتى للرقص على غنائه، وكانت ترتدى قميصاً اخذته من زميلها فى لجنة التحكيم المغنى ليونيل ريتشى، ووقفت بعد ذلك مباشرة عندما بدأ جيك فى الغناء، وبدأت فى الرقص والدوران، حتى أنها قامت بعمل بعض حركات رقص الشوارع على الأرض، منهم حركة الدودة.

وكان المتسابق قد انتهى من أدء الأغنية، حيث اثنى على أدائه لجنة التحكيم، ثم قالت كاتى: “جيك، لقد كنت عظيما، وهذا هو السبب فى أننى شعرت بالحرية فى أن اعتلى الحلبة وابدأ فى الرقص”، وبعد أداء جيك، أخبرت كيتى زملائها فى البرنامج أن أسفل ظهرها يؤلمها، فرد عليها لوك بريان :”هذ لأنك فعلتى رقصة الدودة”.