رايان رينولدز يظهر مع زوجته بليك ليفلي في أجواء رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر الممثل والنجم الكندي رايان رينولدز صورة رومانسية تجمعه بزوجته بليك ليفلي، في ظهور نادر لهما، اذ يحرص الثنائي الشهير على التكتم على تفاصيل حياتهما الشخصية.

النجم العالمي رايان، ظهر في الصورة التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يحتضن “بليك” اثناء تواجدهما في كرواتيا لقيامه بتصوير إعلان دعائي.

ومن المقرر أن يحصل رايان على اجازة لبضعة ايام من تصوير فيلم The Hitman Wife’s Bodyguard، مع النجمة العالمية سلمى حايك والنجم الاسباني انطونيو باندرايس.

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وكانت النجمة الأمريكية الشهيرة وعارضة الأزياء الحسناء بليك ليفلي، قد أستقبلت هي وزوجها النجم الهوليوودي الشهير ريان رينولدز، مولودهما الثاني، مؤخرا، قررت النجمة العالمية ألا تفصح عن نوع المولود أو اسمه أو أي معلومات عنه.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عامًا، قد استقبلت مولودها في مستشفى مانهاتن.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائي العالمي بليك ليفلي وريان، قد بدأت في عام 2010 أي منذ 6 سنوات، ولديهما طفلة صغيرة تدعى “جيمس” تبلغ من العمر عامين.