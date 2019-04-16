النجم التركي شكرو اوزيلديز يسرق الأنظار بوداع حار جداً لحبيبته في الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي شكرو اوزيلديز خلال خروجه من منزله برفقة حبيبته هوريهان مورفي.

شكرو وحبيبته سرقا فلاشات المصورين بوداع حار جداً لبعضهما، قبل أن يغادر كلا منهما في تاكسي بمفرده، حيث تبادل الحبيبان العناق الحار والقبلات الحميمة، غير آبهين بالفلاشات التي انهالت عليهما.

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هوريهان إنجليزية الجنسية، وهي ابنة مصممة الرقص بيهان مورفي، حيث تتولى الأخيرة تصميم رقصات مسرحية “أليس في بلاد العجائب” التي تُعرض لشكرو حالياً في تركيا، حيث يشارك النجم الوسيم في بطولتها أمام سيريناي ساريكايا، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

يُذكر أن شكرو سبق وارتبط عاطفياً بالفنانة التركية شكران أوفالي، حيث وقع النجمان في غرام بعضهما خلال كواليس تصوير مسلسل “مسألة شرف”، إلا أنهما انفصلا، وبعدها بأشهر قليلة، بدأ شكرو في مواعدة الفنانة رابيا يامن أواخر عام 2016، وفي الوقت الذي كان يستعد نجم “ويبقى الأمل” للزواج منها، فاجأ شكرو الجميع وانفصل عنها مارس 2018.