نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص النجمة اللبنانية نيكول سابا على ابعاد ابنتها الوحيدة “نيكول” عن الأضواء منذ ولادتها، كما أنها اتفقت مع زوجها، الفنان يوسف الخال على عدم نشر صور لابنتهما.

الخال اضطر تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر صورة وحيدة لـ”نيكول” الصغيرة، بعد أن تم تسريب لقطة للأخيرة مع والدتها، ومن بعدها، شدد الزوجان على رفع الأسوار عالية حول ابنتهما، حتى لا تتكرر واقعة التسريب مرة أخرى.

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وفي مفاجأة غير متوقعة، تنازلت نيكول عن قرارها جزئياً بعدم نشر صور لابنتها، ونشرت صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنتهما من احتفالات “أحد الشعانين”، في الوقت الذي حرصت فيه على أن تكون الصورة من الخلف، لإخفاء ملامح ابنتها التي تبلغ السادسة من عمرها.

يُذكر أن نيكول سابا احتلفت بزفافها إلى يوسف الخال بعد قصة حب جمعتهما عام 2011، وقد رزق الزوجان بابنتهما نيكول عام 2013.

من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لتسجيل أغنية جديدة من كلمات أمير طعيمة، حيث كانت «صورة سيلفي» آخر ما طرحته على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية.