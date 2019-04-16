سوزان نجم الدين أكثر جاذبية وأصغر عمراً بـ"لوك" مفاجئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها في أحدث ظهور لها بـ”لوك” جديد وجرئ، غيّر من طلتها تماماً.

سوزان غيرت من تسريحة ولون شعرها، حيث حصلت على شعر أقصر، واختارت اللون الرمادي المتدرج، وذلك بأنامل مصفف الشعر اللبناني مجيد زهر، وهو الـ”لوك” الذي اثار اعجاب فانز النجمة السورية، حتى أن بعضهم أكد أن سوزان خسرت الكثير من عمرها بهذه الطلّة وجعلتها تبدو أكثر جاذبية وحيوية.

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من ناحية أخرى، تشارك سوزان نجم الدين في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ابن أصول» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان المصري حمادة هلال، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

وعلى مستوى السينما، انضمت سوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم “حملة فرعون” المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي لعام 2019، وذلك أمام عمرو سعد، روبي، محمودد عبدالمغني، حمدي الميرغني، حورية فرغلي، أحمد التهامي، مايك تايسون، قمر اللبنانية، وغيرهم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز