بلقيس.. “أنا ما أعتقد”

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة بلقيس فتحي لطرح أغنية كلاسيكية جديدة بعنوان “أنا ما أعتقد”، تتعاون من خلالها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد الشاعر.
وأعلنت بلقيس عن الأغنية من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “تعاون جديد سيجمعني لأول مرة مع الشاعر المبدع أحمد الصانع في كلاسيكية (أنا ما أعتقد) الليلة أسمعكم مقتطفات حصريا من سنابي انتظروها حصريا في قناتي على اليوتيوب”.
وكانت بلقيس قد طرحت آخر أعمالها بعنوان “عريسنا” الخاصة بالأعراس، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على “يوتيوب”.
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