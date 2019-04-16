معتصم النهار يكشف تفاصيل دوره في “خمسة ونص”.. انقلاب في الأحداث يغيّر المعادلة

متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض النجم السوري معتصم النهار سباق دراما رمضان القادم بمسلسل “خمسة ونص” في بطولة مشتركة مع النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

وكشف معتصم النهار في لقاء خاص مع برنامج “تراندينغ بالعربي” عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في العمل المنتظر.

وأشار معتصم إلى أنه يلعب في المسلسل دور “جاد” وهو حارس شخصي بحُكم صداقته برجل الأعمال “غمار الغانم” الذي يجسد شخصيته النجم السوري قصي خولي، فتتطوّر الأحداث بينهما ويسافران بعدها من بلد إلى آخر بحكم ظروف حياة الأخير.

وأضاف معتصم النهار إلى أن الجزء الأوّل من العمل يسلّط الضوء على الجانب البوليسي في شخصية “جاد” إلى أن تنقلب الأحداث فيظهر تحوّل كبير في الدّور الذي يتّخذ بعدها اتجاهًا رومانسيًا تتخلّله مواجهات مع الشخصيات الأخرى.

Advertisements

يشارك في بطولة “خمسة ونص” إلى جانب معتصم ونادين وقصي، نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، سجّلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها وستبصر النور خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالمسلسل.