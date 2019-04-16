هدى سعد تعلن عن مفجأة جديدة لجمهورها!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد النجمة المغربية هدى سعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأعلنت هدى سعد عن الموضوع من خلال منشور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، حيث كتبت: “أغنية جديدة.. قريبًا جدًا”.
تجدر الإشارة إلى أن هدى سعد طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “حبيبي كان معايا” عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” الشهير.
على صعيد آخر، تعيش هدى سعد مشاعر الأمومة منذ أن رزقت بابنها الوحيد فارس في شهر أيار/مايو من عام 2017 الماضي.
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