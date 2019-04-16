ديما قندلفت تكشف عن بطنها في أجرأ إطلالة لها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرّضت الممثلة السورية ديما قندلفت لحملة من الإنتقادات اللاذعة من قبل روّاد منصّات التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها وُصفت بالـ “جريئة”.

وفي التفاصيل، فقد بدت ديما قندلفت في اللقطة بملابس صيفيّة كاشفةً عن بطنها أمام قلعة تاريخيّة في دمشق.

وسرعان ما انقسم الرأي بشأن صورة ديما قندلفت الجديدة، فاثنى البعض على جمال النجمة السورية، وانتقدها آخرون مستخدمين تهمة “المنافسة على الشلح” على إنستغرام.