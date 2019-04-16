متابعة بتجــــــــــــرد: تعرّضت الممثلة السورية ديما قندلفت لحملة من الإنتقادات اللاذعة من قبل روّاد منصّات التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها وُصفت بالـ “جريئة”.
وفي التفاصيل، فقد بدت ديما قندلفت في اللقطة بملابس صيفيّة كاشفةً عن بطنها أمام قلعة تاريخيّة في دمشق.
وسرعان ما انقسم الرأي بشأن صورة ديما قندلفت الجديدة، فاثنى البعض على جمال النجمة السورية، وانتقدها آخرون مستخدمين تهمة “المنافسة على الشلح” على إنستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر ديما قندلفت تكشف عن بطنها في أجرأ إطلالة لها – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.