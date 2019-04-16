أنجلينا جولي تتخلّص نهائيًا من براد بيت وتشطب اسم عائلته!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت وسائل إعلام أجنبية عن أنه تم شطب اسم عائلة النجم براد بيت، من الإسم الثلاثي لزوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي.
وأشارت بعض التقارير الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن من أهم أجزاء حلّ الزواج هو عودة أنجلينا جولي لاسمها الأساسي في جميع المعاملات والأوراق الرسمية. ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أنجلينا بخطوة مماثلة، حيث طلبت في دعوى قضائية عام 2002 شطب اسم عائلة والدها جون فويت من اسمها الثلاثي بسبب خلافاتها معه.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي محكمة لوس أنجلوس، كان قد أقرّ بأن أنجلينا وبراد أصبحا عازبين رسميًا، على أن يتم تسوية ممتلكاتهما بعد إنهاء كافة اجراءات الطلاق في جلسة تعقد يوم 31 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
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