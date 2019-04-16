متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت النجمة العالمية باريس هيلتون، الأنظار بفستانها الأسود من الدانتيل شبة الشفاف، وتاجًا مستوحى من العرش الحديدي من سلسلة HBO الخيالية، وذلك بمهرجان الموسيقى كوتشيلا في إنديو ، كاليفورنيا.
وظهرت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا" في حفل "كوتشيلا" مهرجان الموسيقى والفنون السنوي، وهى ترتدى فستان أسود من الدانتيل شبه الشفاف، وتاجًا مستوحى من العرش الحديدي من سلسلة HBO الخيالية، ونظارة شمسية سوداء.
وتركت خصلات شعرها الذهبى متدلية حول ملامحها التى تتلألأ باللون البرونزي اللامع.
يذكر أن باريس شخصيةً مثيرةً للاهتمام تجذب كاميرات الصحفيين والإعلاميين، عملت في التمثيلِ والكتابة وعرض الأزياءِ، تمتّعت برغَدِ العيشِ منذ أن كانت طفلةً صغيرة، فهى وريثةُ مجموعة فنادق هيلتون التي تقدّر بملايين الدولارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. باريس هيلتون تخطف الأنظار بفستان أسود من الدانتيل الشفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.