بالصور .. باريس هيلتون تخطف الأنظار بفستان أسود من الدانتيل الشفاف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت النجمة العالمية باريس هيلتون، الأنظار بفستانها الأسود من الدانتيل شبة الشفاف، وتاجًا مستوحى من العرش الحديدي من سلسلة HBO الخيالية، وذلك بمهرجان الموسيقى كوتشيلا في إنديو ، كاليفورنيا.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا" في حفل "كوتشيلا" مهرجان الموسيقى والفنون السنوي، وهى ترتدى فستان أسود من الدانتيل شبه الشفاف، وتاجًا مستوحى من العرش الحديدي من سلسلة HBO الخيالية، ونظارة شمسية سوداء.

وتركت خصلات شعرها الذهبى متدلية حول ملامحها التى تتلألأ باللون البرونزي اللامع.

يذكر أن باريس شخصيةً مثيرةً للاهتمام تجذب كاميرات الصحفيين والإعلاميين، عملت في التمثيلِ والكتابة وعرض الأزياءِ، تمتّعت برغَدِ العيشِ منذ أن كانت طفلةً صغيرة، فهى وريثةُ مجموعة فنادق هيلتون التي تقدّر بملايين الدولارات.