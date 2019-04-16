أيتن عامر تُطلُ بأربعة وجوه في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانةأيتن عامر بأربعة وجوه في الدراما الرمضانية، وهي لا تزال تتنقل بين استديوهات التصوير لانجاز مشاهدها في مسلسلي "ابن اصول" و"ابو جبل" في وقتٍ قررت قناة ام بي سي مصر عرض مسلسلها المؤجل "شقة فيصل" الذي صورته قبل 3 سنوات.

وتُجسد شخصية سيدة من أسرة بسيطة تدعم زوجها في مسلسل "طلقة حظ" الذي تدور أحداثه في إطارٍ اجتماعي كوميدي من خلال العلاقة التي تجمع بينها وبين زوجها الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر.

وتُطل في مسلسل "ابن اصول" بشخصية ميشو الزوجة الثانية لبطل العمل، كسيدة تتغير حياتها من طبقة متواضعة لمستوى افضل اجتماعياً وماليا. فيما تلعب دور سيدة ثرية في مسلسل "ابو جبل" الذي تواصل تصويره مع الفنان مصطفى شعبان.

أما في المسلسل المؤجل "شقة فيصل" الذي يشاركها فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز ببطولته الدرامية الاولى، فهي تلعب دور "سكر" الفتاة اليتيمة التي تعيش مع شقيقتها بحكم الظروف، لكنها غير راضية عن وضعها، وتسعى لتغيير حياتها، فتقرر أن تعمل كراقصة.