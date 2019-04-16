دينا الشربيني تكره شقيقتها في "زي الشمس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشرت قناة ام بي سي مصر الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني وسيُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتظهر "الشربيني" في صراع مع شقيقتها التي تقوم بدورها ريهام عبد الغفور وتواجهها بكلام قاس. فيما تسيطر أجواء الغموض على الإعلان بشكلٍ كبير، في وقت سيتم طرح إعلان جديد خلال الأسبوعين المقبلين بالتزامن مع استمرار تصوير العمل. Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن المخرج سامح عبد العزيز يكثّف التصوير للحاق بالعرض الرمضاني. علماً أنه تولى مهمة اخراج العمل بعد انسحاب مخرجته الاولى كاملة ابو ذكرى بسبب خلافها مع دينا.



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