شيرين تتعاقد على حفلها الأول للأسَر في الرياض

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الأول في الرياض مساء 27 أبريل الجاري في أحد فنادق الرياض في سهرةٍ خُصِّصَت للعائلات فقط.. حيث تعاقدت عليه مؤخراً ضمن مجموعة الحفلات التي ستُحييها في الصيف المقبل، بالتنسيق مع منظم الحفلات تامر عبد المنعم. علماً أن الملصقات الدعائية لحفل الرياض قد انطلقت واتيحت تذاكره للحجز.

يُشار إلى أنها تنتظر قرار نقابة الموسيقيين النهائي بحقها على خلفية تعليقها الشفهي الذي نُِقِلَ عنها خلال حفلها في البحرين باعتباره مسيئاً لمصر، بينما تُصرّ هي على اجتزائه وتحويره للإساءة لها ولبلدها من قبل أعدائها. مع الإشارة إلى أنه كان يُفترَض صدوره عقب مثولها للتحقيق في الاسبوع الماضي، فيما لا يزال ايقافها عن الغناء سارياً في مصر.