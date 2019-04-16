أحمد العوضي يعلن أنا بلطجي وضابط في رمضان المقبل

يظهر الفنان أحمد العوضي، في رمضان المقبل من خلال عملين مختلفين تماما عن بعضهما، حيث يشارك في بطولة "كلبش 3" و"لآخر نفس".

وقال العوضي، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إنه يجسد شخصية ضابط مباحث في مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، مشددًا على أنه يظهر بشكل مختلف تماما عن أدوار الضابط التي قدمها من قبل، حيث تستعين به ياسمين عبدالعزيز لحل لغز إحدى القضايا التي تتورط فيها.

وأعرب العوضي عن سعادته بالتعامل مع نجمة بحجم ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا بقوله إلى "هي النجمة الوحيدة التي ما زالت تتصدر بطولات الأفلام السينمائية وتباع باسمها".

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يشارك في بطولة مسلسل "لآخر نفس" فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى". وكشف أنه ولأول مرة يظهر بشخصية البلطجي في مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، مؤكدا أن الدور يحمل الكثير من التفاصيل التي لم يقدمها من قبل. وأعرب العوضي عن سعادته بالتعاون مع صديقه النجم أمير كرارة والذي يواصل نجاحه الكبير سواء على مستوى السينما أو التليفزيون، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة "سينرجي" من جديد. وأشار أحمد إلى أن اشتراكه في مسلسل حقق نجاحًا خلال موسمين ماضيين هي مسئولية يشعر بها على عاتقه. ويشارك في بطولة "كلبش 3" أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج"سينرجي" تامر مرسي. من ناحية أخرى، ينتظر العوضي عودة تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مع النجم محمد عادل إمام، مشيرًا إلى الفيلم من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل. وأشار إلى الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والحركة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته بجوار فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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