دنيا بطمة تظهر بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس "كاجوال"

كشفت الفنانة والمطربة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، عن أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت الشابة بطمة، خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية "كاجوال"، ونظارة شمس ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وأشعلت دنيا بطمة، موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بسبب نحافة خصرها الذي بدا محدداً بدقة في أحدث جلسة تصوير لها، مما جعل الجمهور يتساءل عما إذا كانت قد خضعت لعملية نحت لتزداد رشاقة وأنوثة.

وأطلت دنيا بطمة في عدة مناسبات برشاقة مذهلة، حيث حضرت حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها وارتدت بلوزة محددة للجسم ومخططة بالعرض ورغم ذلك أظهرت نحافة خصرها بشدة، وهو ما تكرر أيضاً بإطلالتها "الكاجوال" التي اعتمدت فيها فستاناً رياضياً قصيراً لامعاً مع كارديغان قصير، حيث بدت نحافة خصرها وساقيها

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