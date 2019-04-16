أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لولو" وتكشف عن أوّل صورة لها

احتفلت النجمة الإماراتية أحلام، بعيد ميلاد ابنتها "لولو" ووجهت إليها رسالة مميزة لهذه المناسبة، كاشفة عن أول صورة لطفلتها مع حرصها على إخفاء ملامح وجهها.

وعايدت الفنانة أحلام ابنتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بكلمات فائضة بالحب، قائلة لها: "كل عام وإنتي نظر عيني وقلبي وروحي وعمري كله يا وجه الخير والسعادة، وجعلك يا رب من أهل السعادة يا بنتي حبيبتي لولو الغالية ١٤/٤ يوم ميلاد الغالية لولو بنتي، ادعو لها إن ربي يحميها ويخليها لنا ويجعلها من بنات السعاده ويجعل لها شأن هي وأختها وأخوها وحبايبها".

وظهرت ابنة أحلام في الصورة وهي ترتدي فستان ميدي وتحمل حقيبة ظهر بداخلها دمية، كما كان لافتا الشعر الطويل الأسود لابنتها والذي شبهه الجمهور بنفس شعر والدتها أحلام، ولدى الفنانة أحلام ثلاثة أولاد من زوجها مبارك الهاجري وهم: فاهد وفاطمة ولولوة، وتحرص على إخفاء ملامحهم عن الأضواء باستثناء ابنها فاهد الذي يملك حسابا عبر "إنستغرام" ويشارك الجمهور من وقت لآخر بأحدث صوره.

ووجهت الفنانة السورية أصالة معايدة إلى ابنة أحلام وكتبت لها: "هيّ الرّساله لحبيبتي لولو الله يحفظها ويخلّيها ويسعدها"، فردت أحلام: "يا حبيبتي أصالة تحبك السعادة يا رب ويحمي لك غالينك ولك بوسة من لولو بنتك، ويا رب نزفّها أنا وإنت وحبايبنا عروس".

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