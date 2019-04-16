هبة مجدي تؤكد أنها تستمد الطاقة والحيوية من الفخراني

قالت الفنانة هبة مجدي إن "الفنان يحيى الفخراني عندما يقف على خشبة المسرح أشعر بأنه وحش وهذا يظهر يوميا أثناء البروفات التي تسبق العرض لمسرحية "الملك لير" التي تعرض على خشبة المسرح بالتجمع الخامس".

وأضافت: "أستمد منه الطاقة والحيوية يوميا وأشعر بالرضا عندما أقف أمامه، فهو لا يبخل على الفنانين بخبرته ويبث روح التعاون بينهم وهذا ظهر من خلال الأداء على المسرح".

"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، وفاروق الفيشاوي، وريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، وأحمد عزمي، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف ومن إخراج تامر كرم.

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ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم، وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

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هبة مجدي سعيدة بمُشاركتها في "الأفلام الروائية"