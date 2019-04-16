ليث أبوجودة ضيف شرف "مهرجان الغردقة للأزياء"

يحلّ نجم برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" الفنان الفلسطيني ليث أبوجودة، ضيفا شرفيا على الدورة الأولى من "مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء"، المقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل بفندق إيجيل ريزورت الغردقة، وذلك لتكريمه عن مجمل أعمالة الفنية خلال فعاليات المهرجان.

واختارت ولاء رمضان رئيس مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، إقامة الدورة الأولى من المهرجان في مدينة الغردقة لدعم وتنشيط السياحة بها، ويضم المهرجان عددا من الفعاليات لعدد من مصممي الأزياء والميك أب أرتيست، ومن المقرر أن يحضر المهرجان عدد من الفنانين ومنهم "الفنانة إنجي خطاب، الفنانة ندى بهجت، الفنانة منى ممدوح، المطرب مؤمن خليل، المذيع أحمد رأفت، المطربة إيناس عز الدين"، والمدير التنفيذي للمهرجان أحمد العباسي، والمسؤول الإعلامي يارا أحمد، والمهرجان تنظيم شركة أدل غروب ووكالة شاهد.

يذكر أن النجم الفلسطيني "ليث أبوجودة" طرح منذ أيام عدة فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ما تروح"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهر "يوتيوب"، وهي باللهجة اللبنانية من كلماته وألحانه، وتوزيع "أحمد حسام" وماستر "إلهامي دهيمة"، إخراج "وسيم الزين".

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