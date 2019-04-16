إليسا حزينة لحذف أغانيها من أنغامي

علقت الفنانة اللبنانية اليسا على حذف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جميع اغانيها من تطبيق انغامي، وضمها لتطبيق شركة ديرز العالمية. وقالت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" تم حذف جميع الاغاني من انغامي وهذا الامر أحزنني كثيرا ولكني احترم قرار روتانا ". كانت الفنانة اللبنانية إليسا، هي الأعلى استماعا على تطبيق انغامي بعدد مستمعين يصل لـ 500 مليون شخصا، ليتم نقل جميع ارشيفها الغنائي الذي يضم 11 ألبوما لـ ديزر. قد يهمك أيضا:إليسا تخصص "مقاعد مجانية" في حفلتها لمريضات السرطان إليسا تدخل فى عزلة لعدة أيام استعدادًا لمشروع فني جديد

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