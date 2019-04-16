محمد بركات وسيد معوض ضيفًا "قهوة أشرف"

يحل كل من النجمين محمد بركات وسيد معوض لاعبى الأهلى السابقين، ضيفا برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على قناة الحياة.

ويذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى، من داخل قهوة ويلتقى فيها العديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة كل يوم ثلاثاء.

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