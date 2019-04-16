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الفنانة إليسا عن حزنها بسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام

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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بسبب الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، مساء أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "نوتردام .. كم محزن النيران تهدم قرون".

واندلع حريق هائل، أمس الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة، بالعاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في انهيار البرج التاريخي وسقف الكاتدرائية بالكامل، وسط انتظار عن الإعلان عن سبب اندلاع الحريق الكارثي.

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