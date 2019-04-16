ريم البارودي عن مي عز الدين حريصة على التنويع

عبّرت الفنانة ريم البارودي عن حماسها الشديد لمتابعة مسلسل البرنسيسة بيسة، الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم ونشرت البرستر الخاص بالمسلسل.

وعلقت قائلة: "مش غريبة ولا جديد على النجمة مي عز الدين التغير والتنوع.. لأن على مدار مشوارها الفني سواء في السينما أو الدراما لازم هتلاقيها تدور على الأصعب وده بيرجع لاحترامها لفنها وجمهورها".

وأضافت: "أول ما شفت صورة الحاجة سكسكة بقى عندي فضول كبير أشوف حلقات المسلسل اللي متأكدة إن هيبقى في أكتر من شكل، وأكتر من شخصية وهو ده العادي، والطبيعي من البرنسيسة.. البرنسيسة بيسة هتابعه في رمضان وأنتم كمان لازم تشوفوه بالتوفيق ليكي يا ميكا.. انتي وكل الأبطال أمام وخلف الكاميرا.. ألف مليون مبروك حبيبتي".

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