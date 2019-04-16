شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضى و الحاضر..5 أشهر أفلام تم تصويرها في أجواء كاتدرائية "نوتردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على العالم كله، أمس الاثنين، بسبب الحريق المأساوى الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام التاريخية الواقعة فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث انهار سقف الكاتدرائية وبرجها، ولتصميمها الأثرى والتاريخى تم تصويرالعديد من الأفلام العالمية في أجواء الكاتدرائية، ولم تخلو أيضا أعمال الرسوم المتحركة من رسم صور مستوحاة من الكاتدرائية.

واليوم نرصد لكم أشهروأهم الأفلام التى تم تصويرها داخل أروقة كاتدرائية "نوتردام".

1 - فيلم "The Hunchback of Notre-Dam"

قدمت القصة في أكثر من فيلم وتم تناولها أيضًا فى فيلم أنتجته شركة الرسوم المتحركة "ديزني"، وتدور أحداث الرواية حول طفل أحدب يُدعى "كوازيمودو" لقيط قبيح المظهر ويربيه القس فى كنيسة نوتردام ويُدعى "الدوم كلود فرولو" ويدربه ليكون قارع الأجراس فى الكنيسة.



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2 - فيلم "charade"

تم انتاجه 1963 وهو فيلم رومانسي من بطولة ستانلي دونين وتم تصوير بعد مشاهد الفيلم عند الكاتدرائية.



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3 - فيلم "Midnight in Paris"

أنتج عام 2011، وتدور أحداثه في إطار رومانسى من بطوله اون ويلسون تم تصوير الفيلم في باريس، وعند كنيسة نوتردام التاريخية.



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4 - فيلم "The Devil Wears Prada "

انتج عام 2006 ومن بطولة آن هاثاواي وظهر فى الفيلم عدد من اللقطات للكاتدرائية .



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5 - فيلم "paris blues"

تم انتاجه 1961 ويدور فى إطار رومانسى من بطوله بول نيومان وجوان وودوارد وظهرت كاتدرائية نوتردام فى عدد من مشاهد الفيلم



