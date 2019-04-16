شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشعل الإسكندرية فى ليلة استثنائية بالأكاديمية البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بنحبك ياعالمى" جملة رددها الآلاف من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وكانت محور هتاف كل طلاب الأكاديمية فى حفل حكيم الذى أقيم بمقر الأكاديمية بالإسكندرية بحضور كل طلاب الأكاديمية فى حفلة غير مسبوق تم تنفيذها بشكل عالمى من قبل المخرج محمد الألفى.

حكيم قدم ما يزيد على 15 أغنية فى الحفل، ولم يتوقف على الإطلاق هتافات الجمهور خلال الحفل، كما لم يستطع حكيم الخروج من الحفل بسبب تكدس الطلاب لالتقاط الصور التذكارية معه، واستجاب حكيم لطلبهم بسبب حالة الحب التى وجدها عندهم تجاهه، خاصة أن حكيم تم اختياره من قبل استفتاء شارك فيه كل طلاب الأكاديمية والتصويت جاء لصالح حكيم على أنه الأكثر شعبية بين كل المطربين.

































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